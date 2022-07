Sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen: molte persone sono state ferite, non si esclude la presenza di vittime. Un uomo è stato arrestato.

Sparatoria a Copenaghen. Nel centro commerciale Field’s situato nel cuore della capitale danese, è stata segnalata l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco che ha causato il ferimento di numerose persone. Al momento, non è possibile escludere né confermare la presenza di eventuali vittime.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 3, 2022

Sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen: molti feriti e possibili vittime

All’interno del centro commerciale Field’s di Copenaghen, in Danimarca, è stata segnalata la presenza di spari. Sulla base delle prime informazioni diffuse, le forze dell’ordine danesi hanno riferito che non è ancora possibile affermare che l’episodio non abbia provocato vittime.

A proposito della sparatoria nel centro commerciale di Copenaghen, la polizia ha dichiarato: “Siamo presenti in gran numero e in forze al Field’s, dove abbiamo ricevuto segnalazioni di spari”.

Intanto, su Twitter, è diventato virale un video girato da un cliente che si trovava all’interno dell’edificio e che ha filmato l’assalto. Nel video, infatti, è possibile sentire gli spari e osservare persone che corrono terrorizzate nei corridoi della struttura.

Arrestato il presunto killer: il messaggio della polizia danese

In merito alla sparatoria nel centro commerciale Field’s di Copenaghen, pare che il presunto killer sia stato arrestato. La notizia del responsabile dell’assalto all’edificio è stata notificata dalla polizia danese tramite un post su Twitter che ha genericamente fatto riferimento a una persona arrestata “in relazione alla sparatoria al Field”.

Al momento, non sono stati svelati ulteriori dettagli sul soggetto attualmente in custodia.