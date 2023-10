Il killer di Lewiston ha un nome. Si tratta di Robert Card, ex militare identificato dalla polizia americana e colpevole di aver dato vita a una sparatoria nella cittadina del Maine, uccidendo almeno 22 persone.

La sparatoria nel Maine

Si chiama Robert Card l’ex militare colpevole di aver ucciso almeno 22 persone – bilancio provvisorio – a colpi di arma da fuoco.

Nel comunicato della polizia si evince come un uomo abbia sparato dei colpi alle 19 del 25 ottobre. Si parla di una persona armata di un fucile AR-15, che ha fatto irruzione in due locali del Maine causando morti e feriti.

Attualmente l’ex militare è ancora in fuga ma a preoccupare le forze dell’ordine oltre al fatto che sia armato fino ai denti, è l’instabilità psichica del soggetto. Da alcuni controlli infatti è emersa una verità sconcertante.

Chi è Robert Card, autore della sparatoria nel Maine

Robert Card è un ex militare istruttore di armi, 40enne, ancora affiliato all’esercito nei riservisti.

Dopo aver raggiunto il grado di sergente, ha cominciato ad accusare problemi mentali e, in effetti, nell’estate del 2023 è stato ricoverato alcune settimane e poi ha perso il lavoro.

L’uomo avrebbe anche precedenti per aggressione e di certo questa nuova condizione deve aver agito in maniera ancora più negativa su di lui, aggravando i disagi di natura psicologica.

Il sospettato è ancora in fuga e le forze dell’ordine hanno detto ai residenti di Lewiston – anche se è possibile che l’uomo non sia più in città – di rimanere in casa.