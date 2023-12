Nel primo mattino di domenica 17 dicembre, a Centocelle, un 49enne peruviano ha ferito con tre spari di pistola un coetaneo italiano. Immediato l’arresto. L’uomo ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma sono sconosciute le sue condizioni. Si indaga sulla causa della sparatoria.

Centocelle, 49enne ferito a colpi di pistola

Nella mattina di domenica 17 dicembre, intorno alle 7, a Centocelle, in via Tor De Schiavi, all’incroncio con Via delle Rose,un 49enne di nazionalità italiana è stato ferito da tre colpi di pistola sparati da un coetano di origini peruviane.

L’uomo è stato fermato in flagranza di reato, dato che impugnava ancora la pistola nel momento in cui i carabinieri del 112 sono intervenuti sul posto.

Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni residenti, che hanno assistito alla scena.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha accompagnato d’urgenza all’ospedale Vannini il 49enne ferito. Al momento però le sue condizioni di salute rimangono sconosciute.

Assieme al personale medico, sono giunti gli uomini della scientifica che hanno ritrovato i bossoli sull’asfalto e un foro di pistola su un’automobile in sosta.

Gli inquirenti nel frattempo indagano sulle cause della sparatoria, che al momento rimangono sconosciute.