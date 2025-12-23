Un giovane automobilista di 25 anni è stato individuato dai Carabinieri come il presunto autore degli spari contro ciclisti avvenuti a Peri (Verona) lungo la SS12 dell’Abetone e del Brennero.

Spari contro ciclisti a Peri: dettagli delle indagini e sequestro dell’arma

Le indagini dei Carabinieri hanno fatto leva su un’accurata attività di controllo del territorio, sulle immagini delle telecamere comunali e sulle registrazioni dell’ammiraglia del team sportivo, che precedeva i corridori.

Un particolare tecnico dell’auto – un fanale non funzionante – avrebbe permesso di restringere il campo dei sospetti e risalire all’autore del gesto.

Come sottolineato da Rai News, durante la perquisizione del veicolo, i militari avrebbero rinvenuto la pistola a salve nascosta sotto il pianale del bagagliaio, priva del tappo rosso obbligatorio, circostanza che ha confermato la detenzione irregolare dell’arma.

Il giovane, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Verona per minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose.

Spari contro ciclisti a Peri: il responsabile individuato dalle forze dell’ordine

I Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno individuato il presunto responsabile dell’episodio avvenuto domenica scorsa a Peri, in provincia di Verona, quando un gruppo di quattordici ciclisti del team S.C. Padovani è stato fatto oggetto di colpi d’arma da fuoco lungo la SS12 dell’Abetone e del Brennero.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, si tratta di un ragazzo di 25 anni del posto, che, mentre sorpassava il gruppo con la propria auto, avrebbe estratto una pistola e sparato due colpi in direzione dei ciclisti, fortunatamente senza ferire nessuno.