La reunion a cinque delle Spice Girls si farà! Almeno, così pare secondo nuove voci dal Regno Unito, che raccontano di una Victoria Beckham pronta a riunirsi al gruppo in occasione del suo 30esimo anniversario.

The UK Sun ha riportato che la girl band più famosa di sempre potrebbe essere l’headliner a Glastonbury nel 2024, mentre sembra che Netflix e Apple TV siano impazienti di aggiudicarsi i diritti di un documentario sulle Spice Girls con contenuti inediti.

“Victoria è felice di celebrare i 30 anni del girl power“

Una fonte ha rivelato a The UK Sun che “negli scorsi anni, le Spice Girls sono state un quartetto, ma, per la prima volta dopo molto tempo, Victoria si sta riavvicinando ed è felice di celebrare i 30 anni del girl power. I loro impegni sono piuttosto frenetici, quindi è difficile riunirle tutte e cinque in una stanza nello stesso momento, ma, negli ultimi sei mesi (a inizio 2023, ndr), i contatti sono stati più frequenti che in ogni altro momento dall’Olimpiade del 2012. Victoria compirà 50 anni nel 2024, il gruppo 30, sono due eventi da non farsi scappare. Non ci saranno nuovi brani e Victoria è irremovibile: nessuna esibizione dal vivo, se non per un’occasione davvero unica”.

Si parla delle Spice Girls come delle “headliner a Glastonbury, e questo sarebbe in linea con quanto voluto da Victoria. Sicuramente, il marito David (Beckham, ndr) e i suoi quattro figli lo adorerebbero. Le ragazze stanno discutendo di un documentario che mostrerebbe delle immagini inedite del dietro le quinte, più alcune interviste attuali. Tutte e cinque sono d’accordo, per festeggiare i loro 30 anni, è davvero eccitante”, ha proseguito la fonte.

Le Spice Girls non si esibiscono in cinque dal 2012

Il gruppo delle Spice Girls si è formato nel 1994 ed è diventato la band femminile che ha venduto di più al mondo. Geri Halliwell ha, però, lasciato improvvisamente il gruppo solo quattro anni dopo e, nel 2000, anche le altre quattro componenti hanno deciso di prendere strade separate.

Le Spice Girls al completo si sono riunite per alcuni concerti nel 2007. L’ultima esibizione insieme risale al 2012, in occasione della cerimonia inaugurale dell’Olimpiade di Londra. Nel 2019, la band è tornata, infine, insieme, per un tour tra Regno Unito e Irlanda, ma senza Victoria Beckham.

