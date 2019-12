Ha voluto chiarire la sua posizione Antonio Conte in vista del mercato invernale che si aprirà in quel di gennaio.

Antonio Conte è tornato a parlare di mercato per la sua Inter in vista dell’apertura della sessione invernale attesa per il mese di gennaio, lanciando un messaggio chiarissimo alla dirigenza nerazzurra. L’Inter, al momento, guida la classifica con 37 punti conquistati nelle prime 14 giornate di campionato: risultato non pronosticabile alla vigilia vista la forza della Juventus e le diverse lacune nerazzurre.

Inter, Conte parla di mercato

Grazie al successo nell’ultimo turno contro la Spal e il pareggio della Juventus contro il Sassuolo, l’Inter si è ripresa la vetta della classifica con 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta in queste prime 14 giornate di campionato. La stagione è ancora molto lunga, questo Conte lo sa e proprio per tal motivo ci si aspetta un intervento della società nella sessione invernale di mercato.

L’ex C.t. della Nazionale, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo se si vuole davvero rinforzare la rosa nerazzurra: “Non ho bisogno di un numero ma di un tipo di giocatore ben preciso. Altrimenti, restiamo così. Siamo l’Inter, non servono toppe. Non ha senso”.

Tra i principali obiettivi di mercato ci sarebbe Arturo Vidal, allenato da Conte nei tre anni alla Juventus e vero pupillo del tecnico salentino. La trattativa con il Barcellona è molto complessa ma, negli ultimi giorni, sembrerebbe esserci stata una piccola apertura. Nel mese di gennaio Giuseppe Marotta proverà a regale a Conte qualche colpo, anche perché il cammino in Champions League potrebbe vedere l’Inter ancora protagonista.