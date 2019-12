Juve-Barca: pronto uno scambio tra centrocampisti già a gennaio?

Secondo quanto riportano i giornali spagnoli, Juventus e Barcellona starebbero pensando ad uno scambio in mediana già nella finestra di gennaio.

Secondo quanto riportano i quotidiani spagnoli, la Juventus e il Barcellona sarebbero pronte a trattare già nella finestra di gennaio per uno scambio tra centrocampisti. Gli infortuni delle ultime settimane però stanno facendo ripensare Sarri sullo scambio, soprattutto in chiave Champions.

Juve-Barca: scambio tra centrocampisti?

Juve-Barca per il momento rimane solo un possibile binomio di mercato. In attesa della Champions, secondo quanto riportano i principali quotidiani spagnoli, le due società starebbero pensando a un clamoroso scambio di mercato già nell’imminente finestra di gennaio. Protagonisti di questo scambio sarebbero Emre Can e Rakitic, entrambi ai margini dei progetti di Juve e Barcellona, e desiderosi di cambiare aria.

Le cose però potrebbero complicarsi nei prossimi giorni: l’infortunio rimediato da Sami Khedira starebbe facendo tornare sui propri passi Maurizio Sarri, ora in piena emergenza in mediana e costretto a reintegrare nella lista Champions l’ex Liverpool.

In attesa di sapere cosa farà l’allenatore toscano, per Paratici ci sarà da risolvere la questione economica: Emre Can, infatti è valutato 40 milioni, mentre il croato blaugrana 35.

Un gap che entrambe le società dovranno risolvere entro la finestra di gennaio, per evitare che a giugno scatti la clausola rescissoria da circa 50 milioni sul tedesco, per una plusvalenza che comunque farebbe comodo ai bianconeri.

Per il momento la Juventus continua a monitorare la situazione, ma non è da escludere che già a gennaio le parti possano trovare l’accordo desiderato.