In India, durante una partita ufficiale del campionato, una pallavolista si è fatta sostituire in campo per allattare il figlio.

In India, l’atleta ha chiesto il cambio a una sua compagna di squadra per poter allattare il figlio di sei mesi che stava piangendo. Protagonista della vicenda è Lalventluangi, una pallavolista indiana del stato nordorientale di Mizoram che gioca nella squadra di Tuikum. Nonostante stesse giocando un match ufficiale del Mizoram State Games, una competizione di pallavolo dello stato indiano, non ha esitato un momento a farsi sostituire quando il suo piccolo ha avuto bisogno di lei. La fotografia è stata condivisa su Facebook e in breve tempo ha fatto il giro del mondo, raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti.

Lalventluangi era arrivata con il bambino tra le braccia, affidato poi alle cure dei parenti a bordo campo. Ad un certo punto della gara ha allattato al seno il figlio affamato prima di tornare a giocare. Tra gli spettatori, qualcuno ha deciso di immortalare quel tenero momento postando lo scatto sui social. La foto ha commosso il pianeta e sta facendo il giro del Web, arrivando fino al ministro dello Sport dello Stato di Mizoram, in cui la donna vive. L’uomo ha deciso di premiare l’atleta per il suo gesto naturale e meraviglioso al tempo stesso. Il denaro donatole è un segno di apprezzamento per la dedizione e il coraggio dimostrato nell’affrontare la maternità senza abbandonare la competizione sportiva.