La Roma rimonta nella ripresa lo svantaggio e supera la Spal all'Olimpico: quarta posizione per la squadra di Fonseca.

La Roma era chiamata al successo per staccare e prendersi il quarto posto in classifica in attesa del match Cagliari-Lazio, la Spal doveva provare a fare punti dopo un avvio stagionale sconcertante con soli nove punti conquistati nelle prime quindici giornate. Allo stadio Olimpico vince la squadra di Paulo Fonseca 3-1, ribaltando il vantaggio degli ospiti nel corso della ripresa.

Roma-Spal, la cronaca del match

La prima frazione di gara vede la Roma assoluta protagonista, con la Spal costretta ad abbassare il proprio baricentro e a subire la manovra offensiva dei giallorossi. La prima grande occasione arriva al secondo minuto con Diego Perotti che, a pochi metri di distanza dalla porta, non riesce a centrare lo specchio. Al 20esimo è Pellegrini ad impensierire la retroguardia difensiva degli ospiti con un destro da fuori, ma Berisha compie un grande intervento e respinge in angolo la conclusione.

Inaspettatamente, al tramonto del primo tempo, Kolarov commette un’ingenuità e concede alla Spal il calcio di rigore: sul dischetto va Petagna che trasforma superando Pau Lopez.

Nella ripresa è ancora la Roma a fare la partita con la voglia di riprendere gli ospiti in vantaggio di una rete. Al minuto 54′ arriva il meritato pareggio firmato Lorenzo Pellegrini, la cui conclusione deviata supera un incolpevole Berisha. Al 65esimo ingenuità di Vicari in fase difensiva che regala un calcio di rigore ai giallorossi, trasformato magistralmente da Diego Perotti: allo stadio Olimpico è 2-1 a favore della Roma. Nel finale di match c’è gioia anche per Mkhitaryan (subentrato proprio a Perotti), che respinge in rete il grande assist di Alessandro Florenzi.