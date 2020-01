Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato in ospedale nella mattinata di lunedì 27 gennaio: verrà sottoposto a una terapia antivirale.

Il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic è stato di nuovo ricoverato in ospedale presso l’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’. Una nota del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, infatti, rivela che il coach del Bologna si deve sottoporre a una terapia antivirale. L’intervento potrebbe essere legato al trapianto del midollo osseo dello scorso 26 ottobre. Tuttavia, il ricovero potrebbe durare meno dei precedenti, secondo le prime indiscrezioni dei medici.

Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale

Il Policlinico Sant’Orsola ha riportato un comunicato sul sito del club bolognese: “Il signor Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina (lunedì 27 gennaio ndr.) all’Istituto di Ematologia Seràgnoli”. Stando alle ultime informazioni, il tecnico sarà “sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore”.

Tuttavia, secondo quanto hanno specificato nella nota, la sua permanenza nella struttura ospedaliera potrebbe essere più breve delle precedenti. “I sanitari ritengono – prosegue infatti il comunicato – che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri”.

Lo scorso luglio Mihajlovic aveva annunciato in conferenza di lottare contro una leucemia e il 29 ottobre scorso aveva ricevuto un trapianto di midollo osseo. In seguito aveva annunciato ai giornalisti che le sue condizioni di salute erano buone e in miglioramento. A causa di questo ricovero, però, il tecnico bolognese potrebbe allontanarsi dal campo per un periodo. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.