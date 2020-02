Nell'ipotesi di giocare il match Juventus-Inter a porte chiuse, si sta valutando l'idea di trasmettere la partita in chiaro in televisione

Anche se la comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, i rumors in merito appaiono già chiari. Sei partite del prossimo turno della Serie A si giocheranno infatti a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza dal famigerato Coronavirus che sta immobilizzando il nostro paese. Fra gli incontri coinvolti da tale provvedimento c’è anche ovviamente il derby tra Juventus e Inter. L’Allianz Stadium potrebbe dunque accogliere le due squadre senza tifosi sugli spalti, in occasione di uno degli appuntamenti più coinvolgenti per entrambe le tifoserie.

Coronavirus: partite a porte chiuse

Tuttavia, se la notizia non piacerà a chi voleva assistere di persona al match, in realtà c’è una buona notizia per tutti gli altri tifosi. Stando infatti quanto apparso su alcuni quotidiani nazionali, la Lega di Serie A e Sky potrebbero decidere di trasmettere la partita in chiaro in tv.

Se dunque ci sarà la completa approvazione da parte di tutte le parti chiamate in causa, si tratterebbe di una sorta di risarcimento per chi non potrà vedere la partita allo stadio. Per chi ha già acquistato il biglietto, infatti, la politica adottata dalla Juventus non ne prevede il rimborso economico.





Se realizzata, questa sarebbe pertanto una decisione storica, rimandando a quando era ancora possibile guardare la sintesi di una partita di campionato in chiaro, anche se in differita. Questa volta, ad ogni modo, la portata dell’evento è ben maggiore. La tensione è dunque alle stelle, così come l’ansia dei tifosi. Come spiegato dal presidente bianconero Andrea Agnelli, “in questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica […].

Il calendario è intasato e organizzare Juve-Inter in uno stadio diverso è complicato”.