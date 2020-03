Ricardo Centurion, ex giocatore del Genoa ora in Argentina, ha perso la fidanzata 25enne in un incidente. Commovente il suo ricordo sui social.

Ricardo Centurion, ex giocatore del Genoa ora approdato al club argentino de Velez, piange la scomparsa della fidanzata Melody Pasini. La ragazza, 25 anni, è morta in un incidente stradale nella mattinata di domenica 29 marzo 2020. Il messaggio del calciatore, pubblicato sui suoi social, ha commosso i tifosi di tutto il mondo.

Ricardo Centurion in lutto: morta la fidanzata

“Te voy amar siempre mi amor”: una dedica speciale quella che il giocatore, leva 1993, affida al suo profilo Instagram.

Arriva una triste notizia da casa Centurion: il giocatore ha perso tragicamente la giovane fidanzata. La 25enne era al volante della propria auto quando ha perso il controllo del veicolo, scontrandosi contro una vettura in sosta, a bordo della quale fortunatamente non c’erano passeggeri. Era una Ford Ka ferma in via Pergamino 2900, a Lanús. Il violento impatto non le ha lasciato scampo: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Melody, la quale pare sia morta sul colpo.

Melody si trovava a Puerto Madero in compagnia del giocatore. Nella mattinata di domenica 29 marzo, aveva lasciato l’abitazione per recarsi a Lomas de Zamora. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti che indagano sull’esatta dinamica dell’incidente, la fidanzata del calciatore avrebbe perso il controllo della Peugeot 208 sulla quale viaggiava perché colta da un infarto.





Da 4 anni Melody era accanto a Centurion. GLi era restata affianco anche nei momenti più difficili della sua carriera e della vita privata. Lo aveva accompagnato a Genova, dove ha avuto una breve esperienza. Per sei mesi è stata con lui in Messico, sostenendolo tra le fila dell’Atlético San Luis. Da pochi mesi Centurion è passato al Velez. Il calciatore, inoltre, di recente ha perso la nonna, da sempre sua grande tifosa.