Tre calciatori della Fiorentina e quattro della Sampdoria sono risultati positivi al coronavirus a seguito dei controlli disposti dalle due società.

Nuovi casi di coronavirus nel mondo del calcio italiano e più precisamente tra i calciatori di Fiorentina e Sampdoria, nelle cui fila sono stati riscontrati rispettivamente tre e quattro casi di coronavirus. I positivi sono emersi a seguito dei controlli sanitari disposti dalle due società e al momento i sette giocatori sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare come previsto dai protocolli governativi. Sono risultati positivi al Covid-19 anche nove membri dell’area tecnica della Fiorentina.



Coronavirus, positivi calciatori di Fiorentina e Sampdoria

Come spiegato in una nota ufficiale dalla società viola, a partire dall’8 maggio proseguiranno le visite mediche propedeutiche per i restanti membri della squadra che sono risultati negativi ai tamponi, in vista della prossima ripresa dell’attività facoltativa sul campo presso il centro sportivo Davide Astori di Firenze.

I calciatori della Fiorentina trovati positivi al coronavirus sono per la precisione Dušan Vlahović, Patrick Cutrone e il capitano Germàn Pezzella, mentre nello staff tecnico hanno contratto il Covid-19 anche il fisioterapista Stefano Dainelli, il medico sociale Luca Pengue e altre sette persone tra staff e dipendenti.





Per quanto riguarda la Sampdoria invece sono attualmente tre i giocatori trovati positivi per la prima volta al coronavirus durante le ultime analisi effettuate, a cui tuttavia si aggiunge un quarto membro della rosa vittima di una recidiva dopo essere stato già contagiato dal coronavirus lo scorso marzo. Due mesi fa i calciatori trovati positivi tra le fila dei blucerchiati erano in totale otto: Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina , Thorsby, Barreto, Bereszynski e De Paoli.