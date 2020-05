Il Governo ha dato l'ok per la ripresa della Premier Lueague a partire dal 1° giugno, ma non c'è ancora niente di certo.

Mentre in Italia si è arrivato a un accordo per la fine del campionato di Serie A, il governo inglese ha dato l’ok per la ripresa della Premier League a partire dal 1° giugno, nonostante il coronavirus. La ripresa delle partite, però, avverrebbe in data successiva, presumibilmente a metà giugno, per dare la possibilità ai giocatori di riprendere gli allenamenti. Le squadre infatti non hanno ancora iniziato ad allenarsi e mancano alcune intese sulla ripresa del torneo, che si svolgerà a porte chiuse.

Coronavirus, al via la Premier League

Il governo inglese ha dato l’ok alla Football Association e alla Premier League per la ripresa della stagione a partire dal 1° giugno. Da questa data ripartiranno gli allenamenti dei calciatori, non le partite, che riprenderanno a partire da metà giugno. In questo periodo le squadre si alleneranno per farsi trovare pronti a giocare, anche se le partite si svolgeranno a porte chiuse.

Alla Premier League mancano nove turni per concludere il campionato, oltre alla disputa dei quarti, delle semifinali e della finale di FA Cup.

Per concludere entro fine luglio servirebbero sei weekend e sei turni infrasettimanali.





Ancora niente di certo

Anche se Boris Johnson ha dato il suo benestare per la ripresa del campionato, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. In primis manca ancora l’intesa sulla ripresa tra le veni società del campionato inglese. Inoltre, ci sono ancora calciatori e medici che nutrono dubbi sul protocollo sanitario da seguire, e temono che un ritorno in campo anticipato possa essere fonte di nuovi contagi.

Un altro aspetto da chiarire riguarda il gioco in campo neutro, cui Watford, Brighton e Aston Villa hanno già detto no.