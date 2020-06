Dopo aver affermato che Zanardi "se l'è cercata", Dj Aniceto si è detto mortificato e ha chiesto scusa per aver scritto un post d'impeto.

Mentre tanti volti dei mondi più disparati, da Morandi a Conte, hanno espresso la loro vicinanza ad Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, c’è anche chi ha affermato che “se l’è cercata“: si tratta di Dj Aniceto che sul suo profilo Twitter ha fatto leva sul fatto che quella a cui stava partecipando l’ex pilota di Formula 1 non era una gara sportiva.

Dj Aniceto su Zanardi

Su questo elemento sta già indagando la Procura di Siena per accertare eventuali responsabilità degli organizzatori, ma nulla giustifica un intervento come il suo in un momento tanto delicato per Zanardi, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva. Tanto che il suo post ha attirato moltissime critiche da parte degli utenti che lo hanno spinto a fare un mea culpa e a scusarsi.

“Ho capito che ho fatto una grande stron*ata scrivere quel tweet, chiedo davvero scusa a tutti. Sono veramente dispiaciuto, me ne sono subito pentito“, ha dichiarato all’Adnkronos. Ha poi tentato di cancellarlo ma invano perché moltissimi lo avevano già fotografato ed è diventato in breve tempo virale.

Definendosi una persona che lancia spesso provocazioni, ha affermato di essersi arrabbiato pensando al fatto che “quest’uomo va sempre oltre ogni limite e mi sono chiesto il perché“.

E così, “siccome sono un cretino che fa le cose d’impeto, ho scritto questa cosa davvero brutta“. Affermando di essere un grande ammiratore di Alex e di non vedere l’ora di sapere che si salverà, lo ha definito come un genio che aiuta i disabili. E di cui avrebbe dovuto rispettare il desiderio di essere uno sportivo fino in fondo.