Sanchez è un giocatore dell'Inter, la manovra di calciomercato che rinforza il reparto offensivo nerazzurro.

Il calciomercato dell’Inter parte dalla conferma di alcuni giocatore che erano arrivati in prestito all’inizio della scorsa stagione. Tra questi c’è anche Alexis Sanchez che ha risolto il suo contratto con il Manchester United e ha deciso di legarsi alla causa nerazzurra per altri tre anni. Il cileno “arriva a Milano” quindi a titolo gratuito e guadagnerà circa 7 milioni di euro a stagione.

Fondamentale il lavoro della società di viale della Liberazione, che nelle ultime settimane ha intensificato il pressing con lo United, che aveva concesso il prolungamento del prestito sino al match con il Getafe. Sanchez, che a Manchester aveva uno stipendio faraonico (12 milioni l’anno), ha allungato di una stagione il vincolo che aveva con gli inglesi e ha spalmato l’ingaggio su tre anni: all’Inter, quindi, guadagnerà circa 20 milioni totali, poco meno di 7 milioni a campionato, terzo più pagato in rosa dopo Lukaku ed Eriksen.

Queste le parole del giocatore dopo l’ufficialità: “Sono molto contento di restare qui con voi, tifosi dell’Inter.

Qui ho trovato una famiglia, uno staff, un gruppo nel quale tutti hanno voglia di vincere. C’è grande voglia di lottare, tutti insieme, per regalare qualcosa a questo club”.





Il primo ad essere contento è stato il tecnico dell’Inter Antonio Conteche, dopo la vittoria col Getafe, ha sottolineato come l’accordo con Sanchez sia un gran colpo.

Il 31enne cileno, oggetto misterioso nei primi mesi di Italia e poi a lungo fuori per infortunio, sembrava destinato a tornare in Premier solo qualche mese fa ma le buonissime prestazioni post lockdown (gol e assist) hanno spinto l’Inter a puntare ancora su di lui per il futuro. Ma già pensando al presente, l’avventura in Europa League con Lukaku, Lautaro e Alexis è tutta un’altra cosa.