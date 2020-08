Il nuovo allenatore della Juventus sarà Andrea Pirlo, attualmente guida dell'under 23 della medesima società.

Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, il nuovo allenatore della Juventus è Andrea Pirlo. La trattativa è in corso di definizione, con l’ex centrocampista in sede per sistemare gli ultimi dettagli: manca soltanto l’ufficialità.

Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus

Il Presidente Andrea Agnelli non ha perso tempo e poche ore dopo aver spodestato il precedente allenatore ha già convocato il successore di quest’ultimo. Già poche ore prima che Pirlo si recasse nella sede del club a Torino appariva tra la lista dei favoriti, anche se non in cima alla classifica perché non ha alcuna esperienza come allenatore.

Sono infatti passati pochi giorni da quanto la stessa Juventus lo aveva nominato come tecnico della categoria Under 23.

Agnelli ha così optato per una soluzione interna dopo il bentornato al Maestro che ora sta definendo gli ultimi dettagli della trattativa con i vertici della società. A breve potrebbe quindi arrivare l’ufficializzazione del suo incarico a meno di un giorno dal flop in Champions League contro il Lione costato l’eliminazione dal torneo.

Non sembrano esserci più dubbi in casa Juventus.