Il portiere del Genoa Mattia Perin è positivo al coronavirus: "Dovrò tifare a distanza".

Nuova caso di coronavirus in Serie A, si tratta del portiere del Genoa, Mattia Perin, che è risultato positivo nelle scorse ore. Lo ha confermato il tecnico rossoblu Maran nel corso della conferenza stampa della trasferta di Napoli dove, inevitabilmente, il numero uno del grifone non potrà esserci.

“Gli indisponibili – ha detto Maran alla stampa – sono Criscito, Cassata, Jagiello e Sturaro. Si aggiunge Perin positivo al Covid. Asintomatico? Deve parlare col dottore. Durante l’allenamento non era qua al campo, ma a casa con un po’ di febbre. La rottura di scatole è che non può essere della partita. Onestamente l’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi si sono allenati bene, spingendo e con serietà, anche dopo averlo saputo. Seguiremo tutti i protocolli e rivedremo un po’ l’organizzazione nei minuti successivi”.

Ad ulteriore conferma della notizia e del suo generale stato di salute è stato lo stesso Perin ad inviare un messaggio ai tifosi del Genoa e a tutti gli appassionati di calcio, e non, in apprensione per il suo stato di salute.

“Positivo – ha scritto il portiere su Instagram – Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!”.