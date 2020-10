Sono 89 i membri della delegazione azzurra di canottaggio posti in isolamento fiduciario dopo gli Europei a seguito della positività di due atleti

Sono 89 gli azzurri posti in isolamento fiduciario, praticamente l’intera delegazione che ha partecipato agli ultimi Europei di canottaggio in Polonia. Atleti, staff, dirigenti e media al seguito, nessuno escluso. La decisione è stata presa dopo che era stata riscontrata la positività di due atleti sui quali è stato mantenuto il riserbo.

Eppure le misure adottate per questi Europei avevano lasciato sperare in un esito differente. Il comitato organizzatore infatti aveva previsto gare a porte chiuse e accessi limitati anche per gli addetti ai lavori.

Canottaggio, azzurri in isolamento

Un vero peccato , anche perchè la spedizione azzurra era stata soddisfacente, con 11 medaglie portate a casa su 17 finali disputate. Va anche ricordato che la Nazionale, prima di partire per la Polonia aveva effettuato un ritiro-bolla nel centro federale di Sabaudia, proprio per prevenire evntuali contagi.

Eppure i dubbi sono sorti quando sulle barche dell’organizzazione si vedeva circolare persone senza la mascherina e senza che ci fosse il distanziamento minimo.

Al rientro tutta la delegazione è stata divisa in varie città e sono stati effettuati i tamponi a tutta la delegazione, tra i quali anche il presidente federale Giuseppe Abbagnale. Alla notizia della positivià di due atleti è scattato l’ordine di isolamento. Tutti gli atleti dovranno necessariamente saltare i campionati nazionali in programma a Varese in programma a partire dalla giornata del 15 ottobre.

Non solo l’Italia ma altri paesi che hanno partecipato alla competizione continentale hanno segnalato casi di positività nelle proprie delegazione. La federazione italiana fa sapere che i due atleti sono lievemente sintomatici ma che nel complesso stanno bene.