Coronavirus Pellegrini, “Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone”

Settimo giorno di quarantena per Federica Pellegrini. Nelle sue stories di Instagram ha dichiarato di aver accompagnato la madre a fare il tampone.

Settimo giorno di quarantena per la campionessa della nazionale di Nuoto Federica Pellegrini. Sulle sue stories su Instagram come di consueto nella quale si racconta come se fosse un diario, ha parlato di come ormai si senta meglio a tal punto che se la sarebbe sentita di tornare ad allenarsi in acqua.

Anche la febbre ha precisato è scomparsa pur non avendo ancora recuperato il senso del gusto e dell’olfatto.

La fuoriclasse della nazionale italiana ha aggiunto di aver accompagnato la madre c

Cinzia a fare il tampone. La madre comunque dichiarato che sta comunque in piedi e reagisce. “Le generazioni forti”, dice sorridendo”. Nel frattempo per Federica i giorni di quarantena stanno volgendo al termine e lunedì si sottoporrà nuovamente al tampone.

Pellegrini, ho accompagnato mia mamma a fare il tampone

“Buongiorno ragazzi, questa è la prima mattina che mi sarei sentita di entrare in acqua per un allenamento, quindi bene! Riesco a stare alzata, i sintomi, mal di testa soprattutto, sono sempre più lievi”. Esordisce così la campionessa di nuoto Federica Pellegrini che ha dichiarato di sentirsi ormai meglio in questo settimo giorno di quarantena.

Federica Pellegrini ha poi ammesso che si sarebbe persino sentita di tornare in acqua e che i sintomi ormai stanno via via scomparendo pur permanendo l’assenza di gusto e olfatto.

“Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone oggi, con mascherina e distanziamento, aspettiamo il risultato.

Sta meglio, ha meno sintomi rispetto ai miei, almeno per ora. Ieri con forte mal di testa è stata a letto, stanotte ha avuto la febbre a 38.2 ma con la tachipirina ora sta bene. Vedo che sta abbastanza alzata, reagisce.. Le generazioni forti”, ha aggiunto la nuotatrice precisando per l’appunto di essere stata ben attenta a tenere il giusto distanziamento e a indossare la mascherina.

Pellegrini, paura per le condizioni della mamma

Solo nella giornata del 20 ottobre, Federica Pellegrini aveva fatto sapere di sentirsi preoccupata per le condizioni della madre, dichiarando che sua madre Cinzia avrebbe manifestato i sintomi tipici del covid. Ha poi aggiunto: “Ha fatto qui la quarantena preventiva ma tutte le precauzioni prese non sono servite. Domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso. Ha 37.4° di febbre, mal di testa e un po’ di dolori.

Poverina, mi spiace. Era qui da me nei giorni scorsi perché avrebbe dovuto badare ai cani mentre io sarei andata via per recarmi a Budapest. La cosa buona è che ora io sono in grado di aiutarla”.