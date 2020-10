Federica Pellegrini ha contratto il Covid-19 e, adesso, anche la madre sembra avere i sintomi del virus: potrebbe essere positiva.

Federica Pellegrini è risultata positiva al Covid-19 e potrebbe, nonostante le precauzioni, avere contagiato anche la madre. Ad annunciarlo è stata la nuotatrice, che in questi giorni ha avuto sintomi abbastanza forti, tanto da non riuscire ad alzarsi dal letto.

Adesso la trentaduenne sta meglio, ma il calvario sembra essere iniziato per la mamma.

L’annuncio di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, nel corso di una diretta su Instagram, ha annunciato i suoi followers in merito alle sue condizioni di salute: “Mi sono svegliata con 36.5° e anche oggi non ho più la febbre.

Sono anche riuscita ad alzarmi un po’ più del solito, a girare per casa, fare qualcosa e a sottopormi a qualche esame. Il responso all’ecografia ai polmoni per fortuna è stato positivo. Era la cosa che mi preoccupava di più, ma è andato tutto bene. Gusto e olfatto – ha spiegato – ancora non li ho ripresi, mi hanno detto che ci vorrà un po’ di tempo“.

A preoccuparla, tuttavia, adesso è la possibile positività al Covid-19 della madre, Cinzia Lionello: “Mia mamma ha i sintomi del Covid.

Ha fatto qui la quarantena preventiva ma tutte le precauzioni prese non sono servite. Domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso. Ha 37.4° di febbre, mal di testa e un po’ di dolori. Poverina, mi spiace. Era qui da me nei giorni scorsi perché avrebbe dovuto badare ai cani mentre io sarei andata via per recarmi a Budapest. La cosa buona è che ora io sono in grado di aiutarla.

Questo virus – conclude la Pellegrini amareggiata – è una cosa incredibile si attacca addosso con una facilità che non immaginavo“.