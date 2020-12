Bebe Vio al bar con gli amici dopo le 18: multata

Al bar ben oltre le 18:00, multata la campionessa paralimpica Bebe Vio.

La campionessa paralimpica azzurra Bebe Vio sarebbe stata multata per essersi intrattenuta al bar con alcuni amici oltre le 18:00, cioè l’orario di chiusura previsto durante questo periodo di contenimento del covid. La schermitrice, così come i suoi amici, sarebbe.

stata colta sul fatto dai carabinieri giunti sul posto intorno alle ore 20:00 seguito della segnalazione effettuata da alcuni residenti della zona. L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 29 novembre a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e per la Vio, così come per tutti i presenti nel bar, sarebbe stata prevista un’ammenda di 400 euro. Il locale dovrà inoltre rimanere chiuso per 5 giorni.

Bebe Vio multata al bar

Una brutta figura per Bebe Vio visto sopratutto la sua figura di spicco nel mondo dello sport italiano. Una ragazza sempre positiva e sorridente, malgrado tutto, ma che ha pur sempre 23 anni. Medaglie, gare olimpiche e selfie con i personaggi più importanti del pianeta possono comunque lasciare il passo ad un momento di ritrovo con gli amici del proprio paese. Nulla di male in un momento di tranquillità, ma estremamente grave in questo periodo critico, sopratutto per il messaggio che ne potrebbe derivare.

Un passo falso che non cancella di certo i risultati sportivi e quanto di buono fatto in questi anni da Bebe Vio, ma che un po’ conduce la campionessa paralimpica nel calderone delle polemiche sui social. Al momento nessuno comunicazione ufficiale è stata rilasciata sul tema né dalla ragazza stessa né dal suo entourage.