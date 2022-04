Sposati da 14 anni, lei ha 83 anni e lui 40: l'amore è tutt'altro che platonico perché in camera da letto si divertono "assai".

Sono sposati da 14 anni, lei si chiama Edna Martin e ha 83 anni, mentre lui ha solo 40 anni. A vederli insieme nessuno penserebbe ad una coppia di innamorati, eppure lo sono e perfino l’intesa sessuale va a gonfie vele.

Sposati da 14 anni: lei ha 83 anni e lui solo 40

Edna Martin e il marito Simon si amano follemente, anche se lei ha 83 anni e lui soltanto 40. Non stanno insieme per interesse, ma hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti durante un concerto ed è bastato uno sguardo per perdere la testa l’uno per l’altra. “Eravamo a un concerto, io l’ho visto e sono rimasta senza parole.

Ci siamo letteralmente buttati l’uno nelle braccia dell’altro“, ha raccontato la donna. La loro unione è tutt’altro che platonica. Edna ha ammesso che il lato più bello del legame viene fuori proprio in camera da letto.

L’intesa sessuale va a gonfie vele

L’arzilla signora 83enne ha rivelato:

“Siamo ancora intimi in camera da letto e ci divertiamo assai, come e coppie innamorati di giovani”.

Edna ha ammesso che la passione che la lega a suo marito non è soltano mentale, ma anche fisica. Checché ne dicano le malelingue, il sesso è fantastico anche a 83 anni e lei può dirlo forte. Lei e suo marito hanno una differenza d’età di 43 anni, ma non è un problema. Non solo, è lui ad avere acciacchi.

83 anni e non sentirli: è lui ad avere acciacchi

Nonostante gli 83 anni, Edna sta beissimo.

E’ suo marito ad avere problemi di salute. Simon ha il diabete e ha subito un trapianto di reni prima dei 40 anni. E’ per questo che è dovuto andare in pensione prima del previsto. “Ci amiamo ogni giorno di più. Simon ha avuto problemi di salute ma io mi sono presa e mi prenderò sempre cura di lui”. Insomma, sia l’amore che il sesso possono essere belli anche a 83 anni: parola di Edna Martin.