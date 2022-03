Stampe customizzate di alta qualità su decine di supporti: StampaeStampe.it

Acquista subito su StampaeStampe.it! Inserisci il codice promo “BENVENUTO10” e approfitta dello sconto del 10%!

Grazie a Stampa e Stampe, centro di stampa digitale online attivo nel settore dal 2002, è possibile realizzare tantissimi progetti di comunicazione personalizzati: volantini, brochure, espositori per fiere e non solo. Ogni reparto aziendale, dalla produzione al customer care è formato da professionisti, in grado di fornire consulenze su misura ed affiancare in ogni fase dell’acquisto. Offerte vantaggiose e spedizioni flessibili vanno a completare una proposta già competitiva.

Sfogliando il catalogo virtuale dello store si incontrano decine di articoli personalizzabili, dai supporti di piccolo formato come dépliant, flyer, stickers, biglietti da visita ed etichette per il vino fino a plexiglass, roll-up, espositori per fiere, forex, pannelli rigidi o striscioni.

I materiali selezionati assicurano ottime qualità di stampa. In questo modo, sarà possibile dare vita anche ad importanti iniziative pubblicitarie, sia per interni che per esterni.

Non soltanto consulenze pre-stampa e prodotti finiti chiavi-in-mano, è prevista anche l’opportunità di elaborare preventivi in tempo reale. È sufficiente contattare il customer care (via e-mail, chat online, social network o telefonicamente).

L’intera proposta è caratterizzata da un eccellente rapporto qualità/prezzo, ma per scoprire le occasioni di risparmio più convenienti basta un tap su “Promozioni e Offerte”. Invece, visitando la sezione “Blog” si incontrano idee, consigli e spunti interessanti per realizzare il proprio progetto di comunicazione.

Le diverse modalità di transazione disponibili mettono il cliente al riparo da rischi inutili. È prevista la possibilità di pagare con carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno, in tre rate grazie alla partnership con Scalapay o in contanti (con ritiro della merce in sede).

I vantaggi non sono ancora terminati. L’acquirente può scegliere i tempi di spedizione per ricevere i propri articoli. Optando per la data più lontana i costi si riducono. Le spedizioni sono portate a termine da corrieri espressi nazionali, quali BRT o GLS. È possibile, infine, controllare lo stato di avanzamento del pacco grazie al codice per il tracking.

Acquista subito su StampaeStampe.it! Inserisci il codice promo “BENVENUTO10” e approfitta dello sconto del 10%!