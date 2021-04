Stefania Orlando commuove i fan: la dedica speciale

Stefania Orlando ha fatto commuovere tutti i suoi fan con una dedica molto speciale condivisa sul suo profilo Instagram.

Stefania Orlando, sul suo profilo Instagram, ha emozionato tutti i fan con una dedica speciale alla città di Roma. Una città bellissima, che la conduttrice porta nel cuore, così come tantissime altre persone.

Stefania Orlando commuove i fan

La conduttrice, tra i vari impegni, ha trovato il tempo e il modo per raggiungere un luogo a poca distanza da Roma, in cui scattere una foto davvero bellissima.

“Avrei voluto postare una foto posata, patinata, ritoccata, da figa insomma, ma poi ho pensato che questo scatto mi rappresentasse di più” ha scritto Stefania Orlando su Instagram, in un post interamente dedicato alla città di Roma. La conduttrice ha scelto una posa semplice, ma che non è passata inosservata. Uno scatto molto semplice, privo di modifiche e filtri. “Adesso io. Alle spalle la mia Roma, con la sua bellezza, i suoi tetti, il suo profumo.

Quanto mi è mancato questo posto, dove io vengo spesso quando ho bisogno di stare sola con i miei pensieri” ha scritto la conduttrice.

La dedica va avanti e sembra un vero e proprio inno d’amore e un messaggio di speranza per il futuro. “Eccomi qui. Senza mascherina solo per l’attimo di uno scatto, sperando che, presto, quest’attimo possa durare molto di più” ha scritto Stefania Orlando. La foto ha attirato l’attenzione dei fan, che si sono commossi, tanto da ottenere 70mila like. Diversi volti noti dello spettacolo hanno voluto commentare la foto, come Pamela Prati, Anna Pettinelli, Paolo Conticini e Tommaso Zorzi. Uno scatto che ha mostrato la bellezza di una città pronta a rinascere.