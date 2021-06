Stefano De Martino, beccato dai paparazzi in barca in dolce compagnia: con lui Paola Di Benedetto

Weekend di relax per Stefano De Martino a bordo della sua barca: con lui anche un’ex gieffina che sembra abbia lasciato il fidanzato a casa.

Dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si sta godendo a pieno la sua vita da single. Sembra, infatti, che dopo Belen, che si è rifatta una vita dopo la rottura, non ci sia stata per il ballerino nessun’altra.

O almeno nessuna con cui sia stato finora beccato. Non a caso fino a questo momento i paparazzi l’hanno sempre immortalato con Adelaide, sua sorella, il fidanzato di quest’ultima e varie coppie di amici.

Paparazzata in barca per Stefano De Martino: con lui anche l’ex gieffina, Paola Di Benedetto

Tuttavia, l’ultimo weekend il conduttore televisivo e ballerino ha organizzato un bel giro in Costiera Amalfitana a bordo della sua barca di nome Santiago, nome scelto in onore del figlio avuto con la stessa Rodriguez.

In questìoccasione, tuttavia, con la sorella c’erano anche una serie di amiche di lei, tra cui spicca Paola Di Benedetto, ex gieffina. Quest’ultima ha pure partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi in cui De Martino era l’nviato in Honduras di Alessia Marcuzzi. Ciò significa, dunque, che Stefano e Paola si conoscevano già, per chi non lo sapesse.

Paola Di Benedetto in barca con Stefano, ma senza Fede

A paparazzarli è stato il settimanale Chi, in cui si vede l’ex gieffina bellissima come sempre indossare un cappellino nero e un bikini bianco.

Ciò che, inoltre, salta all’occhio, non è solo la sua bellezza, nè tanto meno qualche atteggiamento equivocabile con Stefano, bensì che la Di Benedetto si sia dedicata questa giornata di assoluto relax senza il suo fidanzato, Federico Rossi. Ennesima crisi di coppia tra i due?

Paola in barca con Stefano, ma senza Fede: ennesima crisi?

In effetti, è risaputo che la loro storia d’amore è fatta di alti e bassi da oltre 3 anni. In più occasioni purtroppo si è parlato di presunte crisi in corso oppure in altre di possibili rotture definitive. Un ulteriore indizio che insospettisce già prima di queste foto che ritraggono Stefano e Paola assieme, è quello che vede Fede beccato in Calabria in vacanza con degli amici, anche lui senza Paola. E non dimentichiamo, è necessario dirlo, che su Instagram la coppia da un pò non pubblica foto insieme.

Dunque, è possibile che queste foto ritraggano due semplici amici, ma se invece tra Stefano e Paola ci fosse del tenero? Per avere una risposta bisogna aspettare qualche settimana per qualche sviluppo di queste storie d’amore.