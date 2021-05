Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino: l’accusa di pubblicità occulta sui social

Finiti nel mirino dell’Antitrust insieme a Stefano Sala, Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez si trovano a dover rispondere dell'accusa di réclame occulta

Tre dei volti televisivi più noti del momento sono finiti nel mirino dell’Antitrust, all’interno di una verifica volta a contrastare la pubblicità occulta sui social. L’istruttoria aperta dal Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti coinvolto in prima battuta Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez insieme a Stefano Sala con BAT Italia S.p.A.

Il conduttore tv, l’ex gieffino e la popolare modella e influencer sudamericana avrebbero di fatto spronato i loro fan a pubblicizzare sui propri profili il prodotto Glo Hyper della BAT Italia, società che lega i tre Vip in un rapporto commerciale.

Cecilia e Stefano nel mirino dell’Antitrust

Non è del resto questo il primo intervento dell’Antitrust su tale tematica. Le norme che regolano le réclame a mezzo social erano già state affrontato durante il caso Ferragni-Alitalia-Ferretti.

Resta dunque molto importante mettere l’utente nell’ottica di poter distinguere una sponsorizzazione commerciale da un consiglio d’acquisto senza interesse. Come sostiene l’Antitrust a proposito del caso De Martino-Sala-Rodriguez, l’intervento si inserisce in un filone di indagine che “punta a colpire le comunicazioni apparentemente neutrali e disinteressate, ma in realtà strumentali a promuovere un prodotto e, come tali, in grado di influenzare le scelte del consumatore”.