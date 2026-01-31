Un ricordo misurato e carico di significato: Stefano De Martino affida a una canzone e a un momento di danza il saluto a papà Enrico.

Un gesto affidato a uno scatto e a una melodia diventa il modo scelto da Stefano De Martino per salutare papà Enrico: un ricordo che prende forma attraverso la danza, linguaggio comune e simbolo di un legame che resiste anche oltre la morte.

Stefano De Martino e il papà Enrico: un saluto che passa dal corpo e dalla musica

“Thanks for the dance“. È con queste parole che Stefano De Martino apre l’ultimo sabato di gennaio, affidando ai social un pensiero intimo per il padre Enrico, scomparso il 19 gennaio 2026 a 61 anni dopo una lunga malattia. Non un messaggio esplicito, ma una scelta simbolica: la danza, quel linguaggio silenzioso che li ha sempre uniti. Una passione ereditata dal genitore, che aveva deciso di metterla da parte quando la famiglia era diventata il centro di tutto.

È la seconda storia Instagram dedicata al padre, e arriva come un passaggio naturale nel percorso del lutto, raccontato con discrezione.

Stefano De Martino, dedica da brividi per il papà Enrico: il significato della canzone scelta

La foto risale al 26 dicembre 2023, durante lo speciale Da Natale a Santo Stefano su Rai 1, andato in onda dal Teatro San Carlo di Napoli. In quell’occasione, padre e figlio avevano danzato insieme sulle note di That’s Life di Frank Sinatra. Prima dell’esibizione, Stefano aveva chiesto al padre: “Facciamo come quella volta al teatro delle Rose?“, ricordando l’altra occasione in cui avevano ballato insieme.

A rendere oggi quell’immagine ancora più potente è la canzone scelta come sottofondo: Thanks for the Dance di Leonard Cohen, title track dell’album postumo del 2019. Nei versi iniziali: “Grazie del ballo / Mi dispiace che tu sia stanco“.