Le foto di Stefano De Martino insieme alla stilista Gilda Ambrosio sono state pubblicate dal settimanale Gente. In molti, dopo la diffusione degli scatti rubati a Milano, si chiedono se i due siano diventati una coppia.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, le foto: i due sono una coppia?

Stefano De Martino è stato fotografato ancora una volta dai paparazzi insieme a Gilda Ambrosio, stilista e imprenditrice. Gli scatti, che sono stati pubblicati in esclusiva dal settimanale Gente, mostrano l’ex ballerino di Amici e Gilda uscire insieme dalla casa della ragazza a Milano per andare a cena in un noto ristorante del capoluogo lombardo.

La coppia, come sottolinea Gente, è considerata inseparabile dal 2017: spesso, si è fatto riferimento a una possibile relazione tra i due anche se sia il conduttore che la stilista hanno sempre smentito un interesse romantico, asserendo di essere legati solo da una forte amicizia.

Il gossip e il divorzio tra l’ex ballerino e Belen

Nonostante entrambi i diretti interessati abbiano sempre smentito possibili liaison, Gente ha sollevato un pesante dubbio con la pubblicazione delle foto. “Tra un ritorno di fiamma e l’altro con Belen, Gilda è sempre rimasta al fianco del ballerino, non si sa se come confidente o come una delle amanti citate da Belen”, si legge sul settimanale.

Se la vita sentimentale di De Martino è incerta, Belen ha ormai voltato pagina e sembra essere finalmente serena al fianco dell’imprenditore Elio Lorenzoni. Al momento, la showgirl argentina è in attesa del divorzio dall’ex ballerino di Amici in modo tale da convolare a nozze con il nuovo compagno.