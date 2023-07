Stefano De Martino replica a Belen: il messaggio sui social

Dopo che nelle scorse Belen Rodriguez ha postato sui social una canzone che sembrava fare riferimento alla fine della loro storia d’amore, Stefano De Martino ha “replicato” via social.

Belen Rodriguez: la replica di Stefano De Martino

Da settimane ormai sono sempre più insistenti i gossip in merito alla presunta fine della relazione tra Belen e Stefano De Martino e, secondo i rumor, una delle ultime canzoni condivise da Belen sui social avrebbe contenuto un chiaro riferimento alla fine della sua storia con il ballerino che a sua volta, nelle scorse ore, ha condiviso il brano A song for you di Justin Timberlake. La sua sarà stata una sorta di “replica” contro la moglie?

I due sono tornati insieme per la seconda volta più di un anno fa e Stefano aveva dimostrato di sapere costruire un buon rapporto anche con Luna, la figlia che Belen ha avuto dalla sua breve relazione con Antonino Spinalbese. Nelle ultime settimane la showgirl è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con un uomo di nome Elio Lorenzoni e in tanti credono che possa trattarsi della sua nuova fiamma. Al momento Belù non ha confermato né smentito la questione e in tanti si chiedono se lo farà.