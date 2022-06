Stefano De Martino scatenato al compleanno della sorella, ma di Belen non c’è traccia

Stefano De Martino ha festeggiato il compleanno di sua sorella a Napoli. Belen non ha partecipato ai festeggiamenti.

Adelaide De Martino ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con un party in un noto di locale di Napoli e suo fratello, Stefano De Martino, si è scatenato durante i festggiamenti. La moglie Belen Rodriguez, con cui si vocifera che il ballerino sia tornato insieme, non era presente alla festa.

Stefano De Martino al compleanno di Adelaide

Stefano De Martino ha festeggiato il compleanno di sua sorella Adelaide cantando e ballando nel noto locale di Napoli dove è stato organizzato il suo party per il 28esimo compleanno, e a cui hanno presenziato gli amici della ragazza e i suoi parenti più intimi. A quanto pare però Belen non si sarebbe unita ai festeggiamenti: forse la showgirl aveva altri impegni di lavoro oppure, semplicemente, è dovuta restare a casa per via dei figli, Luna Marì e Santiago.

Stefano ovviamente non poteva mancare al compleanno di sua sorella, con cui da sempre ha un rapporto molto speciale.

“Ti amo”, ha scritto il ballerino in una stories sui social dedicata proprio a Adelaide.

La storia con Belen

Da alcuni mesi si vocifera che Belen e il ballerino siano tornati insieme e i due sono stati spesso avvistati insieme. Quanto alla piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto a luglio 2021 insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese, Stefano ha affermato che per lei si sentirebbe “come uno zio”.

Al momento lui e Belen hanno preferito vivere la loro liaison nel massimo riserbo e, dopo la dolorosa separazione avuta nel 2020, i due non sono tornati a vivere insieme.