Strage di Fidene, il testimone: "Elisabetta si è lanciata sul killer e ci ha salvato"

Sulla strage di Fidene parla un testimone: “Elisabetta si è lanciata sul killer e ci ha salvato“.

Secondo quel racconto la donna ha fronteggiato Claudio Campiti ed ha evitato che l’uomo uccidesse altre persone. L’eroismo di una delle vittime della riunione del consorzio Valle Verde viene citato da chi c’era, con il sacrificio che è servito a far sì che il killer non uccidesse ancora. Dalle pagine del Messaggero arriva il racconto di un testimone secondo cui Elisabetta si è lanciata su Campiti mentre era di spalle.

“Elisabetta si è lanciata sul killer e ci ha salvato”

Ha detto l’uomo: “Senza di lei non so se ce l’avremmo fatta. Ci sarebbero state altre vittime. Gli si è gettata addosso. Lui si si è girato e l’ha uccisa subito dopo Silvio Paganini si è lanciato su di lui”. E ancora: “A quel punto un po’ tutti si sono gettati su di lui per bloccarlo, ma è stata lei a fare la parte più grossa, sacrificando la sua vita ci ha salvati”.

Silvio Paganini, l’uomo che ha strappato materialmente l’arma al killer è uscito intanto dall’ospedale ed è tornato a casa.

Come sta adesso Silvio Paganini

L’uomo era stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli ed ai giornalisti aveva spiegato di non sentirsi un eroe: “Sono una persona normale che ha fatto un gesto istintivo in un momento drammatico. Sono stato solo molto fortunato, tutti hanno fatto la propria parte per fermare il killer”.

La ricostruzione è agghiacciante: Campiti è entrato nel gazebo di un bar in via Monte Giberto e con la pistola ha fatto fuoco su Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, Bruna Marelli ed Elisabetta Silenzi.