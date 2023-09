In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Giuliano Amato a Repubblica sulla strage di Ustica, il generale Leonardo Tricarico è insorto, ecco le sue durissime parole.

Tricarico: “Sulla strage di Ustica solo inesatteze da parte di Amato”

Le dichiarazioni rilasciate a Repubblica da parte di Giuliano Amato sulle strage di Ustica hanno fatto insorgere critiche e aspri commenti da parte di politici e esponenti militari, come il generale Leonardo Tricarico che in un’intervista all’Ansa smonta la tesi dell’ex Presidente del Consiglio:

“Emerge incontrovertibile, perché ampiamente provata, la verità che quel velivolo è stato vittima di un attentato terroristico con una bomba a bordo. La pista francese è stata smontata in giudizio dove è stata definita degna più della trama di un giallo che di un pronunciamento giudiziario”.

“Sono andato – fa sapere Tricarico – a scorrere la sua audizione del 2001 davanti al pm Rosselli che indagava su Ustica e non ho trovato traccia di buona parte delle cose che ha detto a Repubblica. Non capisco come sotto giuramento non abbia avvertito la necessità di rendere al pm le verità di cui oggi è fermamente convinto”. Strano che oggi, a distanza di 22 anni, ricordi tutti quei particolari consegnati al quotidiano”.

La rabbia di Tricarico: “Dichiarazioni preoccupanti per la democrazia”

Per il generale, l’intervista di Giuliano Amato sarebbe preoccupante per la democrazia del Paese. Nello specifico, queste dichiarazioni potrebbero mettere in difficoltà il rapporto tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, e di conseguenza quello tra Italia e Francia.

Altro elemento che ha suscitato l’indignazione di Leonardo Tricarico è stata l’accusa ai militari di aver ostacolato le indagini e tagliato fuori i vertici politici, in modo tale da omettere informazioni importanti sulla strage.

“È vergognoso quello che dice di una forza armata che è sempre stata fedele e non ha mai tradito. Priore ha indagato 85 appartenenti all’Aeronautica. Sono stati tutti assolti. Si tratta di accuse infamanti da parte di una persona che ha ricoperto incarichi così importanti. Speriamo che si proceda perché esiste ancora la possibilità che si venga a capo di quello che è successo”, conclude Tricarico.