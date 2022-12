Streaming, la classifica dei programmi più visti in Italia

Quali sono stati i programmi del 2022 più visti in streaming nel nostro Paese? Il Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del sacro Cuore (CeRTA) di Milano fa luce sulla questione.

Programmi in streaming: quali sono i più visti? La classifica del 2022

Il CeRTA ha stilato una classifica dei programmi del 2022 più visti in streaming, rifacendosi alle piattaforme di RaiPlay, Mediaset , LA7 e Discovery. Per quanto riguarda la Rai, non stupisce scoprire che siano le fiction i programmi più ricercati. In particolare, il ‘Paradiso Delle Signore‘ e ‘Mare Fuori‘ hanno spadroneggiato raccogliendo milioni di spettatori. In top 10 ci sono anche ‘Il Collegio‘ e ‘Sanremo‘, gli unici programmi non definibili serie tv tra i primi posti.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, la grande protagonista è Maria de Filippi, con i suoi sempreverdi ‘Amici‘ e ‘Uomini e Donne‘, anche se al primo posto troviamo ‘Il Grande Fratello Vip‘.

La7 e Discovery: la classifica

Le cose cambiano se osserviamo, invece, LA7, un canale che ha un target di pubblico differente. Qui, al primo posto, troviamo ‘L’aria che tira’, poi ‘Non è l’arena‘ e ‘Piazzapulita‘, con ‘Omnibus‘ che chiude la top10.

Per Discovery il numero 1 è sempre Crozza, a seguire il seguitissimo ‘Bake Off Italia‘, poi ‘Matrimonio a prima vista Italia‘ e ‘Cortesie per gli ospiti‘.