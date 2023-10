Striscia, Giambruno replica al fuorionda di Striscia: "Terrorizzato"

Secondo indiscrezioni Andrea Giambruno si sarebbe sfogato a seguito dei suoi fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia.

Andrea Giambruno: i fuorionda e lo sfogo

Andrea Giambruno è finito nell’occhio del ciclone a causa di alcuni fuorionda di Striscia la Notizia e, a quanto pare, si sarebbe sfogato con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, durante un evento dal titolo “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile”. Stando a quanto riporta Biccy, il conduttore avrebbe detto: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione“.

Nelle scorse ore il tg satirico di Striscia la Notizia ha pubblicato dei fuorionda in cui sembra che Giambruno faccia delle avance alla collega Viviana Guglielmi e, a seguire, lo si sente anche parlare a una sua collaboratrice di giochi a tre o quattro persone. Le sue affermazioni – essendo lui il compagno della premier Giorgia Meloni – hanno presto fatto il giro della rete, e hanno scatenato una vera e propria bufera nei suoi confronti. Al momento Giambruno non ha ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà. Al momento Striscia la Notizia non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla questione.