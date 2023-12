Le due ragazze non andavano d’accordo da tempo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un risvolto simile. Una giovane di 17 anni ha accoltellato diverse volte la sua compagna di un anno più grande presso l’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta.

Studentessa accoltella compagna di classe: l’aggressione

Le due frequentavano le stesse lezioni serali alla scuola di Caserta. L’aggressione è avvenuta ieri, dopo che per tanto tempo le due si erano stuzzicate. Una lite finita male, con la 17enne che ad un tratto ha estratto un coltellino dalla tasca e ha iniziato a colpire al collo, alla gola, alla testa, al tronco e alle braccia la sua compagna di classe. A fermare l’aggressione è stato un ragazzo, anche lui compagno delle due giovani, che si è messo in mezzo per dividerle.

Studentessa accoltella compagna di classe: le indagini

Il personale scolastico si è affrettato a chiamare i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza. La 18enne è stata trasferita in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata. La Procura per i Minorenni di Napoli ha disposto il fermo della minorenne per tentato omicidio, i carabinieri stanno portando avanti le indagini sull’accaduto.