Ci sono sviluppi nella vicenda della morte misteriosa di Fiorenza Rancilio, trovata morta in casa con profonde ferite alla testa. Sono scattate le manette per il figlio Guido.

Guido è stato fermato perché accusato di omicidio nei confronti della madre Fiorenza Rancilio, trovata morta in casa nel suo appartamento in centro a Milano. Fin da subito i sospetti si sono concentrati sul figlio, ora ci sono gravi indizi a suo carico.

Omicidio Fiorenza Rancilio: arrestato il figlio

Per la morte dell’anziana Fiorenza Rancilio è stato arrestato il figlio Guido, il primo a essere interrogato per questa orribile vicenda.

La 73enne, erede dell’imprenditore Gervaso (leader nelle macchine da caffè professionali), è stata trovata senza vita in casa con profonde ferite alla testa.

Fin da subito i carabinieri hanno sospettato del figlio, che attualmente è ricoverato nel reparto psichiatria del Policlinico di Milano, costantemente piantonato. Qui è stato trasportato a causa dello stato catatonico e confusionale in cui è stato fermato agli agenti.

La dinamica dell’omicidio di Fiorenza Rancilio

Non è chiaro cosa sia accaduto alla donna, stando alle informazioni emerse sappiamo che a lanciare l’allarme non è stato il figlio come detto in un primo momento, bensì la donna delle pulizie.

Non riuscendo a entrare in casa, ha chiesto aiuto al portinaio dello stabile e poi insieme si sono rivolti ai carabinieri.

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno forzato la porta e hanno rinvenuto il cadavere dell’anziana ereditiera e immobiliarista, avvolto in alcune coperte forse messe dal figlio per tamponare il sangue alla testa.

Guido era seduto in una stanza in stato di forte confusione. L’uomo, che abita al piano di sotto, è in cura per problemi psichiatrici e dagli esami, è emerso che ha assunto diversi psicofarmaci.

Prima è stato interrogato ma poi dato che le risposte erano molto vaghe e non hanno portato a nulla, è stato accompagnato in ospedale.

Nell’appartamento sono stati rinvenuti degli oggetti che potrebbero essere compatibili con le lesioni alla testa. Fra l’altro la casa era chiusa da dentro, quindi quella dell’omicidio volontario è l’ipotesi più accreditata.