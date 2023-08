Continuano gli insulti rivolti alla vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo: dopo essere stata insultata per l’ennesima volta, la 19enne abusata da sette ragazzi ha deciso di postare la sua replica sui social.

Stupro di gruppo a Palermo, la replica della vittima insultata sui social

Oltre al danno anche la beffa. “Se non avessi pubblicato quelle foto su Instagram non ti avrebbero stuprata, e poi ti hanno pure fatto il video…”, ha scritto un giovane utente su Instagram, commentando lo stupro di gruppo che si è consumato a Palermo lo scorso 7 luglio ai danni di una ragazza di 19 anni. Si tratta di uno dei tanti insulti e delle troppe cattiverie che la vittima della brutale aggressione sessuale è costretta a leggere sui suoi profili social.

“I vostri genitori non vi hanno insegnato il rispetto per le donne”

“Mi avete fatta sentire una merda”, ha esordito la 19enne, rispondendo agli atroci commenti dopo i recenti sfoghi postati sui social. “Però stavo pensando: se mi aveste davanti, mi parlereste così? Mi dispiace solo per i vostri genitori che il rispetto per le donne e l’educazione non ve l’hanno insegnata. Schifo della terra che siete”, ha sentenziato.

Dalla serata di martedì 29 agosto, la ragazza è stata trasferita in una comunità protetta per salvaguardare la sua incolumità e impedirle di compiere gesti estremi, dato il contenuto allarmante del suo ultimo sfogo postato online.