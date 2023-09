La terribile vicenda dello stupro di Palermo ha riacceso la luce sui problemi culturali che il nostro Paese deve affrontare per evitare che casi come questo possano continuare ad essere frequenti come è stato fino ad oggi. La stessa 19enne violentata dai sette ragazzi ai primi di luglio, ha raccontato di aver rischiato di essere stuprata in un’altra aggressione un mese prima del fatto di Palermo.

Stupro di Palermo, la vittima ha subito un’altra aggressione: il racconto

Nell’ambito delle indagini sul caso dello stupro di Palermo, la ragazza ha raccontato ai carabinieri un’altra presunta violenza subita circa un mese prima. La giovane aveva già riferito il fatto nel momento in cui ha esposto la denuncia (14 luglio). Due uomini, uno sui 20 anni e l’altro sui 40, l’avevano avvicinata in strada cercando di avere dei rapporti sessuali con lei. La 19enne si è difesa spruzzando loro dello spray al peperoncino che aveva con sè, quando uno di loro l’ha anche minacciata di morte.

La denuncia della ragazza

“Ho preso lo spray al peperoncino e ho spruzzato a entrambi, loro si sono alzati la maglietta per tamponarsi il viso e ho sentito quello robusto che diceva ‘se ti rivedo ti ammazzo‘” – avrebbe spiegato ai carabinieri – come raccontato dal quotidiano online ‘Livesicilia’ – la ragazza. Al momento, anche questo caso è stato affidato alla stessa squadra di indagine che si è occupata nelle scorse settimane di rintracciare, e poi arrestare, i sette ragazzi.