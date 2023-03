Sui migranti Celentano dà a Giorgia Meloni della "saggia equilibrista"

Morire annegati in mare o essere uccisi in patria dalle guerre, sui migranti Adriano Celentano dà a Giorgia Meloni della "saggia equilibrista"

Sui migranti Adriano Celentano sa ironia e paradossi e dà a Giorgia Meloni della “saggia equilibrista”. Il popolare cantante dice la sua sul suo account Instagram dopo la strage di Cutro e scrive: “Io non sono mai stato destra e… tuttavia non mi dispiace il modo di governare della ‘nostra’ Giorgia“. In quel post Celentano spiega che la premier Giorgia Meloni ha gestito le polemiche sul naufragio di migranti a Cutro e come lo ha fatto dopo le dichiarazioni del ministro Matteo Piantedosi.

Celentano a Giorgia Meloni sui migranti

“Può anche darsi che io sbagli ma a volte ho come il sospetto di trovarmi di fronte a una saggia equilibrista“. Ma che significa? “Saggia, perché non può tener conto che il governo da lei creato è tutto di destra, per cui se qualcuno dei suoi sbaglia, lei può sì rimproverarlo, ma non troppo… Però se lo sbaglio è grande e il rimprovero non è all’altezza dello sbaglio, ciò potrebbe mettere in crisi quell’equilibrio attraverso il quale la renderebbe saggia”. E cosa pensa Celentano delle frasi di Piantedosi su chi mette in pericolo i propri figli per affrontare viaggi rischiosi?

Annegare in mare o morire in patria

“Tutti sappiamo che chi scappa da questi paesi eternamente in guerra, rischia a dir poco di morire annegato. Gente povera che si aggrappa all’unico spiraglio di libertà dove le probabilità di salvarsi, il più delle volte è inferiore al 50%. E questo lo sa anche Giorgia”. Poi la chiosa: “Per cui mi meraviglio se anche lei dice che quelli che vogliono scappare da quei posti trucidi, vanno fermati alla partenza. È chiaro che se gli proibissimo di attraversare il mare, potrebbero sì salvarsi dalla tempesta, ma per essere poi assassinati dai sanguinari di quelle guerre infernali”.