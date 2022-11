Cistina Scuccia, l’ex Suora osolina che ha vinto The Voice nel 2014, dopo l’intervista a Verissimo in cui ha raccontato la sua nuova vita sarà presto di nuovo in tv.

Cristina Scuccia in Tv: dove e quando

Dopo la sua intervista a Verissimo dove ha raccontato il suo addio alla vita consacrata, Cristina Scuccia sarà di nuovo ospite del programma tv il 27 novembre. La storia dell’ex suora orsolina ha fatto il giro del mondo tanto da spingere il programma tv a chiederle una nuova intervista per parlare più approfonditamente del suo caso. Dopo la vittoira a The Voice infatti, Cristina Scuccia ha deciso di dire addio alla convento in cui aveva preso i voti 17 anni prima e trasferirsi in Spagna, dove oggi lavora come cameriera.

“Per me è stata una grande crescita personale, sono stati gli anni più belli della mia vita”, ha confidato al salotto tv di Silvia Toffanin. E ancora: “Suor Cristina è dentro di me, è stato un percorso meraviglioso, complesso e difficile. Oggi credo ancora di più nella vita e ancora di più in Dio. La fede non è andata via”. Cristina Scuccia ha anche confessato di aver vissuto un momento di profondo cambiamento interiore nel 2020, durante l’emergenza Coronavirus, e ha smentito che esso fosse legato al successo ottenuto grazie a The Voice.

“Il successo non ha messo in crisi la vocazione, a metterla in crisi è stato un cambiamento mio interiore. Prima non avevo grosse responsabilità all’interno della congregazione, poi sono diventata famosa e una testimone di Dio davanti al mondo. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento di crescita”.