Superenalotto: dove è stato centrato il 6

Dopo due interi anni di attesa, il momento è arrivato: nel concorso n.

20 del Superenalotto di giovedì 16 febbraio è stato sbancato il montepremi del valore di 371 milioni di euro.

Superenalotto, dove si trova il bar in cui sono state vendute le schede vincenti

Il bar con il numero più alto di schede vincenti, ben sei, è il “Paradiso delle Stelle” di Atripalda, nella provincia campana di Avellino. Si tratta di un bar tabacchi non nuovo ad imprese di questo tipo: qualche anno fa, infatti, dei clienti riuscirono a vincere un milione e 100 mila euro con un biglietto da soli 7 euro.

Mario e Arano Coppola, padre e figlio proprietari del locale, hanno raccontato di non aver ancora ricevuto nessun messaggio di ringraziamento da parte delle persone che hanno acquistato da loro la scheda vincente, mentre nel paese tutti si chiedono chi sono i fortunati.

Le vincite di Macerata

Il jackpot è stato sbancato da un sistema di 90 schede delle quali 5 sono state vendute a Macerata, per un totale di circa 20 milioni di euro.

Il bar in questione è il ”Dolce Forno” di via Mainini. La moglie del titolare racconta scherzando: “Due dei cinque vincitori sono nostri clienti abituali, questa mattina sono passati a ringraziarci e a festeggiare insieme a noi. Colazione e 4 milioni di euro. Siamo felici per loro e speriamo anche in un piccolo regalo.”