SuperEnalotto: jackpot da record oltrepassa i 106 milioni di euro!

Il SuperEnalotto ha effettuato la sua estrazione il 15 gennaio 2026, ma nessun giocatore ha conquistato il premio di prima categoria. Questa volta, il jackpot ha raggiunto la cifra stratosferica di 106.500.000 euro, rendendo il prossimo concorso ancora più allettante per i partecipanti.

Sette fortunati hanno indovinato cinque numeri, ciascuno incassando una somma di circa 25.680,66 euro.

Sebbene non ci siano stati vincitori del jackpot, l’attenzione rimane alta per il prossimo appuntamento.

Costi e modalità di partecipazione

Partecipare al SuperEnalotto è semplice e accessibile. La schedina minima consiste in una colonna con una combinazione di sei numeri, il cui costo è di 1 euro. Per chi desidera tentare in modo più ambizioso, è possibile inserire fino a 27.132 colonne in una singola giocata, utilizzando sistemi a caratura. In questo modo, un numero elevato di giocatori può partecipare, contribuendo a un premio potenziale condiviso.

Opzione Superstar

In aggiunta, è possibile includere il numero Superstar per un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi. Questa opzione aumenta le possibilità di vincita, poiché consente di accedere a premi supplementari.

Le vincite e come controllarle

Il sistema di vincite del SuperEnalotto si basa su diverse categorie, che vanno da un minimo di due numeri indovinati fino a sei. Le ricompense variano in base alla combinazione di numeri corretti, rendendo ogni estrazione intrigante. Ad esempio, indovinare due numeri regala circa 5 euro, mentre con tre numeri si possono vincere circa 25 euro. Quattro numeri corretti portano a una vincita di circa 300 euro, mentre cinque numeri valgono circa 32.000 euro. Infine, la combinazione di cinque numeri più il numero Jolly offre una ricompensa attorno ai 620.000 euro.

Controllare le vincite

Per chi desidera verificare se ha vinto, è disponibile l’App del SuperEnalotto. Quest’app consente di controllare le schedine giocate in precedenza e offre accesso a un archivio online con i numeri e le vincite delle ultime trenta estrazioni.

I numeri estratti oggi

La combinazione vincente del SuperEnalotto per l’estrazione odierna è: 44, 49, 60, 69, 73, 85; il Numero Jolly è 36; e il SuperStar è 1. Questi numeri rappresentano una nuova opportunità per i giocatori, che attendono con ansia il prossimo concorso.

Con un jackpot che continua a crescere, il SuperEnalotto rimane una delle lotterie più seguite in Italia. Ogni estrazione porta con sé la speranza di cambiare la vita di qualcuno, mentre la comunità dei giocatori si prepara a scommettere su numeri che potrebbero portare fortuna.