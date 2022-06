Suzy Cortez, rivelazioni su Piqué: “Non vale niente, non ho mai parlato per rispetto di Shakira”

Suzy Cortez ha deciso di rivelare qualche dettaglio del comportamento di Piqué, spiegando di non averlo mai fatto prima per rispetto a Shakira.

Suzy Cortez, celebrità del mondo latino, ha contattato il quotidiano “El Diario” per raccontare il comportamento di Piqué, spiegando di non aver mai rivelato i dettagli per rispetto di Shakira.

I dettagli sulla separazione di Piqué e Shakira

Piqué e Shakira hanno ufficialmente confermato che si stanno separando, dopo 12 anni insieme e due figli.

La loro relazione, secondo quanto è stato svelato, non è stata la favola che sembrava. La notizia del tradimento di lui con una studentessa ventenne ha fatto il giro della Spagna, poi del Sudamerica e del resto del mondo. Lui è tornato a vivere a Barcellona da scapolo e si dedica a notti brave in cui si comporta da single. Lei sembra essere distrutta dal dolore per il tradimento, tanto da dedicargli una canzone intera, il suo ultimo singolo Te Felicito, che sembra una lunga frecciata proprio a quello che è stato il suo compagno per ben 12 anni.

Ora dovranno cercare di mettere da parte i rancori e di occuparsi dell’unico argomento che riguarda la loro separazione, ovvero i figli. I due non si sono mai sposati, per cui non ci sarà nessuna battaglia per i soldi. Il punto del contendere potrebbe essere legato ai figli Sasha e Milan.

Le rivelazioni di Suzy Cortez

Dopo la diffusione della notizia, Suzy Cortez, celebrità nel mondo latino, è uscita allo scoperto e ha deciso di parlare del comportamento di Piqué, contattando lei stessa il quotidiano El Diario.

“Questo qua non vale niente. È stato lui a mandarmi il messaggio più diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava” ha dichiarato la donna di 32 anni, che è stata più volte in copertina su Playboy ed è stata eletta Miss Bum Bum in brasile, titolo conferito al fondoschiena più prorompente.

Il contatto tra i due sarebbe avvenuto tramite l’ex presidente del club blaugrana Sandro Rosell. “Ero amica di Rosell. Quando Piqué l’ha saputo mi ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio. Quando sono tornata in Brasile, mi ha messaggiato direttamente sul mio Instagram, chiedendomi quando sarei tornata in Europa e chiedendomi sempre quanto fosse grosso il mio sedere e dicendo che era geloso dei miei complimenti a Messi” ha raccontato Cortez. “Non l’ho mai detto per rispetto di Shakira, ma ora dirò tutto quello che è successo” ha aggiunto la 32enne.