La rabbia della madre di Alfredino Rampi: “Quelli che hanno disegnato svastiche ed insulti sulla tomba di mio figlio sono dei vigliacchi"

L’orrore per le svastiche disegnate sulla tomba di Alfredino Rampi ha lasciato il posto alla la rabbia della madre: “Vigliacchi”. Franca Rampi è inorridita per il terribile gesto messo in atto nei confronti della memoria del bimbo e senza remore ha spiegato al Messaggero: “Chi ha disegnato svastiche ed insulti sulla tomba di mio figlio è un vigliacco.

È un gesto terribile, uno sfregio alla memoria della nostra famiglia”. La mamma di Alfredino ha voluto dire la sua sull’assurdo atto di vandalismo che ignoti hanno perpetrato sulla tomba di suo figlio.

La rabbia della madre di Alfredino: “Vigliacchi”

Alfredino Rampi era morto a sei anni nel pozzo artesiano a Vermicino la notte del 10 giugno del 1981 e nella giornata di domenica 30 maggio 2022 è stata fatta la scoperta terribile.

Come noto uno dei responsabili del cimitero monumentale del Verano ha allertato i familiari perché aveva visto quello schifo disegnato sulla lapide di copertura.

L’allarme del passante e la denuncia ai carabinieri

Ad accorgersi dello sconcio era stato un passante che aveva notato come nel punto in cui è seppellito il bimbo fossero comparse delle svastiche. Ha detto Franca Rampi: “Quando ho visto la tomba ridotta così è stato un grande dolore”.

In ordine al fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Lorenzo. I militari hanno svolto gli accertamenti dopo la denuncia di parte ed acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. Mamma Franca non ha sospetti su chi possa essere l’autore tuttavia teme che il fatto possa ripetersi: “L’unica spiegazione è che si sia trattato del gesto di un folle o di qualcuno che voleva attirare l’attenzione”.