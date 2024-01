Sven-Goran Eriksson, 75 anni, ha rivelato, in un’intervista alla radio svedese P1, di avere un tumore terminale. L’ex allenatore della Lazio, l’ultimo a vincere lo scudetto con i biancocelesti, aveva lasciato il calcio quasi un anno fa, a febbraio, per motivi di salute.

“Ho un cancro, mi resta da vivere un anno”

“Tutti vedono che ho una malattia che non fa bene, e tutti suppongono che sia un cancro, e lo è. Ma devo combatterla il più a lungo possibile“, ha spiegato alla radio svedese. “Nel migliore dei casi mi resta un anno, nel peggiore anche meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavare comunque qualcosa di buono da questa esperienza“.

Eriksson, una vita passata con il pallone accanto, ha raccontato come ha scoperto della malattia: “Ero completamente sano, poi sono crollato, sono svenuto e sono finito in ospedale. Dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno. Si è scoperto che avevo il cancro ma il giorno prima avevo corso cinque chilometri. È venuto dal nulla, è questo che ti sciocca. Non sento grandi dolori, ma mi è stata diagnosticata una malattia che puoi rallentare ma che non puoi operare. Quindi è quello che è“.

L’addio al calcio quasi un anno fa

Fino allo scorso febbraio Eriksson era direttore sportivo del Karlstad, club svedese, poi la decisione di dimettersi: “Sto facendo degli accertamenti, devo dedicarmi alla salute e alla famiglia“.

Nella sua carriera, oltre alla Lazio, ha guidato in Italia anche Roma, Fiorentina e Sampdoria. Con i biancocelesti, oltre allo scudetto conquistato nel 2000, ha vinto anche una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia. Eriksson è stato anche il primo c.t. straniero a giudare l’Inghilterra.

