Un’azienda italo-svizzera sta sperimentando un nuovo farmaco contro il melanoma. Si tratta della Philogen, che ha annunciato i risultati positivi della terza fase sperimentale di Nidlegy.

Farmaco contro i tumori: lo studio

L’azienda italo-svizzera Philogen ha testato su 257 pazienti il farmaco Nidlegy, insieme alla multinazionale indiana Sun Pharma. Questo ha dimostrato un’efficacia importante per la cura del cancro.

Il medicinale è stato testato su persone con il melanoma avanzato, in 22 centri oncologici fra Italia, Germania, Polonia e Francia.

Il periodo di osservazione è durato due anni e in questo lasso di tempo si sono raggiunti risultati positivi, ovvero la riduzione del rischio di ricorrenza del 33% e di morte del 37%.

Il farmaco migliora la sopravvivenza libera da ricorrenza rispetto alla sola chirurgia e i risultati dello studio saranno presentati a livello internazionale e pubblicati su riviste scientifiche del settore.

Una nuova speranza per i malati di tumori

Il cofondatore di Philogen ha subito commentato i risultati raggiunti, che fanno finalmente ben sperare in un farmaco che possa realmente rivelarsi efficace per la cura contro diverse tipologie di cancro.

Al momento sono in corso altri studi per testare ulteriormente l’efficacia di questo farmaco e non solo. La stessa azienda infatti sta lavorando anche al Fibromun, altro prodotto sperimentale che come il Nidlegy si trova in una fase avanzata.

Questa potrebbe essere una svolta molto importante per chi lotta con tumori di varia natura. La cura contro il cancro è forse il traguardo più importante che la medicina moderna può raggiungere, che davvero gli esperti ci siano vicini?

