“Tagliola” politica, cos’è e come funziona il procedimento applicato al voto sul Ddl Zan in Senato

Ddl Zan, sta facendo molto discutere la "tagliola" chiesta da Lega e Fratelli d'Italia e approvata a scrutinio segreto dal senato. Ma come funziona?

L’aula del Senato ha bloccato l’iter della proposta Ddl Zan, che era già stata approvata alla Camera, la “tagliola” richiesta da Lega e Fratelli d’Italia è stata approvata e con 154 voti a favore. È stata quindi accolta la richiesta di non passaggio al vaglio degli articoli della proposta di legge.

Ddl Zan e la tagliola, le parole di Alessandro Zan

Alessandro Zan, relatore della proposta di legge, aveva così commentato l’iniziativa dei due partiti di destra: “Salvini e Meloni ritirino la proposta di non passare in esame gli articoli del Ddl Zan, tolgano dal tavolo la tagliola con cui vogliono ammazzare la legge”. Zan si è rivolto poi anche al presidente Casellati: “Faccio un appello anche alla presidente del Senato per evitare che si faccia voto segreto su questo.”

Ddl Zan e la tagliola, l’ipotesi sempre più concreta

Con il passare dei minuti e delle ore l’ipotesi della tagliola si è fatta sempre più concreta, fino a diventare realtà. La reazione di Zan è stata dura, con il deputato padovano che ha scritto sui social che: “È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo nella civiltà.”

Ddl Zan e la tagliola cosa prevede il Regolamento del Senato

Citando l’articolo 96 del Regolamento del Senato: “Prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge, un senatore di ciascun gruppo può avanzare la proposta che non si proceda a tale esame.” Ecco perché con i 154 sì la tagliola è stata approvata bloccando di fatto l’iter per la legge contro l’omotransfobia.