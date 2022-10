Tale e Quale Show, Samira Lui imita J Lo. Malgioglio la critica e fa una rivelazione

Samira Lui ha portato sul palco di Tale e Quale Show Jennifer Lopez. Cristiano Malgioglio l'ha criticata e ha svelato di avere tre tatuaggi.

La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 21 ottobre è iniziata “con il botto”. La prima esibizione della serata è stata quella di Samira Lui che ha portato sul palco la sua “Jennifer Lopez”, un personaggio particolarmente pesante che Cristiano Malgioglio ha definito “inimitabile”.

Lo stesso paroliere ha poi riservato critiche durissime alla giovane e al contempo ha svelato di avere sul suo corpo ben tre tatuaggi.

Cristiano Malgioglio ha subito esordito con un commento alquanto netto: “Jennifer Lopez è la donna delle tre ‘B’: Bomba, Bona e Bella. A te ne mancano due, mi devi dire quali”. Ha poi proseguito: “Hai strillato dall’inizio dalla fine, non centravi nulla con Jennifer Lopez”.

Ha poi rivelato: “Io ho tre tatuaggi: uno sulla gamba, la faccia dietro la schiena e sulla natica la sua bocca”.

I commenti degli altri giudici

Ad intervenire in modo molto positivo è stata la giudice Loretta Goggi che ha affermato: “Per me lei l’ha fatta molto bene e credo che questa ragazza ci stia sorprendendo, perché tutti l’abbiamo notato per la sua bellezza ma chi poteva sospettare che dietro questo ci fosse una ragazza con tanta volontà e talento!”.

Giorgio Panariello, come Malgioglio ha ammesso che imitare Jennifer Lopez è impossibile: “Sei stata la prima ed è vero che Jennifer Lopez è inimitabile”.