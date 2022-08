Tara Gabrieletto: confessioni inedite sull'ex marito Cristian Galella. Si sentono solo tramite avvocato e per lui non era un grande amore.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si sono lasciati da due anni, eppure fanno ancora discuetere. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha parlato ancora una volta dell’ex marito, facendo rivelazioni inedite.

Tara Gabrieletto su Cristian Gallella

Considerata una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si sono detti addio due anni fa.

I due avevano anche partecipato a Temptation Island, regalando ai telespettatori il momento più emozionante della storia del programma. Eppure, il loro amore non ha resistito e si è consumato lentamente. Tramite una serie di Instagram Stories, Tara è tornata a parlare dell’ex marito, facendo confessioni inedite. Un fan le ha chiesto: “Con Cristian non vi siete più visti ne sentiti?“. La Gabrieletto ha tuonato:

“No, per quello esiste l’avvocato“.

Tara e Cristian: nessun ritorno di fiamma

Tara e Cristian si sentono soltanto tramite l’avvocato: una conclusione piuttosto amara per due persone che si sono amate alla follia. In questi due anni, però, hanno provato a riavvicinarsi, ma quando la Gabrieletto ha “abbassato le difese è sparito di nuovo“. Questa confessione ha lasciato intendere che l’ex corteggiatrice ha fatto di tutto per ricucire il matrimonio, ma il marito si è comportato male.

Perché il matrimonio è finito?

La Gabrieletto non ha mai parlato apertamente delle cause che hanno portato alla rottura e “non inizierò di certo adesso…“. Per i più curiosi, come lei stessa ha sottolineato, “penso che basti quello che trovi su Google“. Una frecciatina, però, ha voluto comunque lanciarla:

“A quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca”.

Al momento, Tara è “diversamente impegnata/libera“, dettaglio che fa intendere la presenza di un ragazzo nella sua vita.